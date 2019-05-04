Бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин задержан при получении взятки в $148,6 тыс.

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин задержан при получении взятки в $148,6 тыс., сообщили БЕЛТА в КГБ.

Следственное управление КГБ предъявило Андрею Втюрину обвинение в совершении преступления по ч.3 ст.430 (получение взятки) УК. "Он был задержан с поличным при получении $148,6 тыс. от представителя российской коммерческой структуры за содействие в продвижении ее интересов в Беларуси. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки", - проинформировали в КГБ.

"Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в Комитете госбезопасности.

КГБ продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.-0-