Бывший зампред Жабинковского райисполкома приговорен к 5 годам колонии

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Жабинковского района сегодня вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя председателя райисполкома, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Экс-руководитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК - превышение власти и служебных полномочий. В 2016 году по итогам республиканского смотра-конкурса на расчетный счет управления сельского хозяйства и продовольствия Жабинковского райисполкома поступила премия в размере Br5,5 тыс. Как госслужащий чиновник не мог претендовать на эти деньги, поэтому распределил премиальные выплаты исключительно среди подчиненных ему по службе десяти руководителей сельскохозяйственных предприятий. Затем он потребовал от каждого из них передать ему половину суммы. Таким образом обвиняемый получил Br500 от двух руководителей сельхозорганизаций.

В том же году при проведении областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі" он получил материальные ценности, стоимость которых была включена в завышенную сумму по оплате питания делегации и которыми он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, с марта 2014 года по ноябрь 2016-го неоднократно давал незаконные указания главе крестьянского (фермерского) хозяйства о безвозмездном предоставлении ему без оплаты для личных нужд не менее 104 мешков свекловичного сахара.

Суд приговорил экс-руководителя к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и функции представителя власти, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-