16 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие в Шкловском районе несколько лет выплачивало зарплату в конвертах, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Факты выплаты заработной платы в конвертах сотрудники инспекции МНС по Шкловскому району установили во время выездной налоговой проверки частного предприятия в сфере строительства и ремонта зданий", - отметили в пресс-центре.

Несколько лет директор предприятия скрывал от налогообложения доходы, полученные от выполненных потребителям работ, оплаченных в наличной форме. Он также использовал деньги, снятые в банкомате по корпоративной дебетовой карточке, под видом расходов на хозяйственные нужды. Как показала проверка, на работу граждан принимали без оформления трудовых договоров, зарплату выплачивали без отражения в учете.

Всего предприятию предъявлено к уплате налогов и пени в сумме Br11 тыс., в том числе подоходный налог с физических лиц - почти Br5 тыс.-0-