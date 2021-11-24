Частные фирмы поставляли медучреждениям реагенты и оборудование по завышенной цене

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску установлено, что два коммерческих предприятия поставляли в медучреждения Беларуси по завышенной цене оборудование и химические реагенты, в том числе для проведения ПЦР-тестов. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Для минимизации налоговых платежей владельцы двух фирм (мать и сын) помещали в бухгалтерский учет фиктивные документы, оформленные от имени подконтрольных иностранных структур. В этих документах искусственно и значительно завышалась стоимость оборудования и реагентов (в том числе для ПЦР-тестов и тест-систем по определению наличия антигена COVID-19), и соответственно фиктивно увеличивались затраты белорусских коммерческих предприятий.

Используя такую противоправную схему, владельцы компаний недоплатили в бюджет более Br4,4 млн.

Впоследствии оборудование и реагенты для тест-систем поставлялись по завышенным в 3-5 раз ценам государственным предприятиям и учреждениям системы здравоохранения.

В отношении руководителей коммерческих структур возбуждены уголовные дела.

Кроме того, при проведении оперативно-разыскных мероприятий установлены факты выплаты зарплаты в конвертах сотрудникам указанных фирм. За два года сумма выплаченной "серой" зарплаты превысила Br50 тыс.-0-