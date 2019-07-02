Черный копатель из Минска продавал оружие коллекционерам

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали 50-летнего минчанина, подозреваемого в торговле оружием. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУБОПиК МВД.

Оперативники изъяли у минчанина гранаты, винтовки, пулеметы, револьвер, патроны, а также многочисленные боеприпасы и составные части огнестрельного оружия. Все это хранилось в лесах и гаражном кооперативе.

"Мужчина является так называемым черным копателем. Выйти на него удалось благодаря масштабной оперативно-разыскной работе. Минчанин длительное время занимался раскопками в местах военных действий и тщательно конспирировал свою деятельность. Мы выяснили, что он не только собирал арсенал, но и восстанавливал огнестрельное оружие, которое продавал коллекционерам, в том числе из-за рубежа", - рассказали в 5-ом управлении (по Минску) ГУБОПиК МВД.

По сведениям правоохранителей, мужчина общался с клиентами в скрытых чатах социальных сетей, оружие сбывал через посредников. Он не имел постоянного заработка, много времени уделял раскопкам.

В отношении минчанина возбуждено несколько уголовных дел по ч.2 и ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Оперативники устанавливают дополнительные эпизоды его преступной деятельности и возможные схроны с оружием и боеприпасами.-0-

Фото МВД