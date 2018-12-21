Четверо мужчин обвиняются в хищении 1,4 км кабеля "Белтелекома"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела о серийных кражах медно-свинцового магистрального кабеля, принадлежащего Минскому филиалу РУП "Белтелеком". Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В числе обвиняемых 24-летний, 31-летний и 35-летний жители Борисова и 32-летний минчанин. Трое из них - ранее судимые. Фигурантов с поличным в мае задержала милиция. "По данным следствия, мужчины похищали кабель ночью в лесах и полях вдоль автомобильных дорог в Смолевичском и Березинском районах. С помощью мини-экскаватора, который перевозили на микроавтобусе, они из земли выкапывали кабель и ножовкой по металлу разделяли его на фрагменты. В последующем похищенное ими имущество разделывалось по типу цветных металлов - на свинец и медь. После сдавалось скупщикам", - рассказала Татьяна Белоног.

Установлена причастность мужчин не менее чем к 20 фактам хищения кабеля общей длиной 1,4 км с января 2018 года до момента задержания. Общая сумма причиненного ущерба составила Br4 тыс. Действия мужчин квалифицированы как тайное похищение имущества, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 205 УК). "С учетом возмещения ущерба и признательных показаний заключение под стражу для них было изменено на подписку о невыезде", - проинформировала официальный представитель.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-