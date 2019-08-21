Четверо закладчиков психотропов задержаны в Могилевской области

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Во время проведения мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазинов, занимающихся распространением наркотических средств и психотропных веществ, задержаны трое жителей Бобруйска 17, 25 и 27 лет, а также 19-летний могилевчанин. У них при себе и в тайниках обнаружено и изъято более 80 г особо опасного психотропа альфа-PVP. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Все подозреваемые работали на несколько интернет-магазинов и делали закладки на территории Бобруйска, Могилева и Минска. За незаконный оборот наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК, которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Проводятся мероприятия, направленные на установление и изобличение противоправной деятельности задержанных, а также установление иных лиц, причастных к незаконному обороту психотропных веществ или наркотических средств посредством закладок.-0-