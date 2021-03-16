Четверо жителей Речицкого района сливали топливо из фур

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сыщики управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома вместе с Речицкими коллегами раскрыли серию краж топлива из баков большегрузов, в том числе и у международных перевозчиков, которые ехали транзитом. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Как отметили в УВД, установить следы преступлений или зацепки было непросто - сказывались и погодные условия, и то, что все кражи совершались в темное время суток. Однако оперативники вышли на след преступников. Четверых подозреваемых взяли с поличным в момент очередной кражи.

Преступную схему реализовали жители Речицкого района. Двоим из них по 21 году, двум другим по 19 лет. Один из них уже был ранее судим за кражу из автомобиля. Молодые люди взламывали запорное устройство на баках автомобилей и похищали топливо. Сумма ущерба - почти Br6670. Уже установлено 10 криминальных эпизодов.

Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела. Проводятся дальнейшие проверки.-0-