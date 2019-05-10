Четыре человека пострадали в ДТП в Могилеве

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека, в том числе 4-летний ребенок, пострадали в ДТП в Могилеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Симонова - Островского. Столкнулись микроавтобус "Пежо" аварийной газовой службы и автомобиль "Фольксваген Пассат". По предварительной информации, спецавтомобиль пересекал перекресток с включенными маячками синего цвета и звуковой сигнализацией.
Все пострадавшие ехали в "Фольксвагене". Ребенок, который сидел на бустере и был пристегнут, получил ушиб подбородка.-0-
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