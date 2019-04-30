Задержан водитель, скрывшийся с места ДТП в Белыничском районе

30 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители задержали могилечванина, который возле д.Ермоловичи Белыничского района (на автодороге Минск-Могилев) сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Фото УВД Могилевского облисполкома

Пострадавшего, 33-летнего могилевчанина, 26 апреля обнаружили на проезжей части сотрудники Белыничского РОВД. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в больницу.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа РОВД и сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Могилевского облисполкома. При осмотре места ДТП обнаружены обломанные части автомобиля, по которым были определены марка и цвет транспортного средства. Кроме того, было установлено, что данный автомобиль скрылся в направлении областного центра. В Могилеве и шести районах области вводился план "Перехват".

Уже к обеду 27 апреля сотрудники Госавтоинспекции задержали скрывшегося водителя, им оказался 46-летний житель Могилева, который совершил ДТП на своем автомобиле "Фольксваген Шаран". Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Беларуси.-0-