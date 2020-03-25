Четыре легковушки столкнулись на МКАД

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре легковых автомобиля столкнулись на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, ДТП произошло на внутреннем кольце МКАД во второй полосе. Водитель автомобиля Mazda ехал со стороны улицы Громова в направлении улицы Монтажников. В результате несоблюдения дистанции легковушка столкнулась с двигавшимся впереди нее автомобилем Peugeot с прицепом. От удара Peugeot продолжил движение и столкнулся с Opel, а тот в свою очередь с Citroen.

В ДТП никто не пострадал.-0-