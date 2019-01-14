Четыре машины столкнулись в Минске из-за порвавшегося троса

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре машины получили повреждения в результате ДТП на Партизанском проспекте в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня. "Водитель Peugeot 605 буксировал Peugeot 306. Трос порвался, и авто вынуждены были прекратить движение. В той же полосе двигался автомобиль Iveco. Его водитель попытался избежать столкновения. В итоге произошло ДТП с участием 4 авто. Проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.

В результате ДТП 4 транспортных средства получили механические повреждения. "По предварительной информации, пострадали 2 водителя и 1 пассажир. Они доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Их жизням ничто не угрожает", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и правила буксировки, а также учитывать погодные условия.-0-