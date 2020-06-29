Четырех человек судят в Минске по делу о мошенничестве с недвижимостью

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Фрунзенского района Минска сегодня началось первое судебное заседание по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью, сообщает БЕЛТА.

Перед судом предстали четыре фигуранта - трое мужчин и одна женщина. По данным следствия, путем обмана и злоупотребления доверием граждан они присваивали себе их квартиры в разных частях Минска. С 2010-го по 2018 год компания находила в открытых источниках (как правило, в списке должников на стендах в расчетно-справочных центрах) информацию о людях, имеющих значительную задолженность за пользование ЖКУ и злоупотребляющих спиртным.

Обвиняемые покупали потерпевшим алкоголь, продукты питания, входили к ним в доверие другими способами. Затем предлагали обменять свои квартиры в Минске на жилые помещения в столице или недалеко от города. При этом убеждали владельцев, что помогут погасить задолженность, приватизировать квартиру и оформить сделку по купле/продаже. Однако когда квартиры были приватизированы и проданы, потерпевшие в лучшем случае получали непригодные для жилья дома в Стародорожском и Верхнедвинском районах, а в большинстве своем и вовсе оставались без крыши над головой. Деньги за проданные квартиры компания присваивала себе.

Иногда, чтобы завладеть квартирами, обвиняемая предлагала потерпевшим оформить с ней брак. После регистрации в квартире на правах супруги она получала право распоряжаться частью квадратных метров по своему усмотрению.

Были и другие эпизоды противоправной деятельности. Например, когда собственница одной из квартир осознала последствия такой сделки и потребовала вернуть все деньги после продажи жилья, ее вывезли в багажнике автомобиля в лес, где избили и угрожали, принудив отказаться от денег.

Кроме этого, при личном обыске у обвиняемой обнаружены лекарства, содержащие психотропные вещества. Соответствующих документов на них не было.

Всего следствие установило восемь эпизодов противоправной деятельности, связанных с продажей квартир. Потерпевшими признаны 10 человек, общий ущерб по уголовному делу - более Br520 тыс.-0-