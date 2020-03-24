Четырех хоккеистов "Динамо-Молодечно" будут судить за договорной матч

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации договорного хоккейного матча, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

В результате совместной работы с сотрудниками МВД и Федерацией хоккея установлено, что к договорному матчу между командами "Динамо-Молодечно" и "Могилев", который состоялся 12 ноября 2019 года, причастны семь хоккеистов молодечненского "Динамо". Их действия квалифицированы по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 УК (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования).

В отношении трех игроков команды "Динамо-Молодечно" уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием). Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых передано прокурору для направления в суд.

По данным следствия, в начале ноября 2019 года игрокам молодечненской команды от иностранных граждан поступило предложение о получении вознаграждения за преднамеренный проигрыш в матче с командой "Могилев". Речь шла о миллионе российских рублей. Представители хоккейной команды деньги не получили, так как их преступную деятельность своевременно пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Во время допросов игроки подтвердили, что матч между командами действительно носил договорной характер. "В отношении инициаторов предложения уголовное дело выделено в отдельное производство для их уголовного преследования за рубежом", - добавили в Следственном комитете.

В адрес Федерации хоккея Беларуси было направлено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступления.-0-