Четырехлетний ребенок пострадал при ДТП в Минской области

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 20 апреля на территории Минской области зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали 4 человека. В одной автоаварии получил травмы ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Так, около 13.00 в Марьиной Горке 58-летний местный житель, управляя автомобилем "Ситроен С5", при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомашине "Мерседес-Бенц Вито", которой управлял 37-летний житель деревни Новоселки Пуховичского района. В результате автомобили столкнулись. "Водитель "Ситроена" получил травмы", - уточнили в ГАИ.

В этот же день в 17.00 на 45-м км автодороги Минск - Микашевичи в Узденском районе 23-летний минчанин, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дренажную трубу. "Пассажиры автомобиля - 22-летний парень и 21-летняя девушка - с травмами госпитализированы. Со слов водителя, он уснул за рулем. По факту ДТП проводится проверка", - сказали в ведомстве.

В Мядельском районе во время движения мотоблока SHTENLI с прицепом, которым управлял 27-летний житель деревни Помошье, на проезжую часть упал 4-летний сын водителя, сидевший на борту прицепа. Ребенок получил серьезные травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение. "В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе как бесправник и за управление транспортом в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК", - отметили в ведомстве.

"С началом весенне-полевых работ многие жители сельской местности, в том числе и дачники, выкатывают на улицы мотоблоки, скутеры, мотоциклы. Конечно же, данный вид транспорта очень востребован у сельских жителей и у отдыхающих. Но не стоит забывать, что это и наиболее травмоопасный транспорт. В связи с этим родителям необходимо уделять повышенное внимание безопасности несовершеннолетних пассажиров. Не забывайте, что до 12-летнего возраста запрещается перевозить детей на заднем сиденье мотоцикла. Берегите себя и самое дорогое, что есть в нашей жизни, - детей", - подчеркнули в ГАИ.-0-