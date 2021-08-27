Число хищений денег с банковских счетов в 2021 году увеличилось более чем на 70%

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество хищений денег с банковских счетов в 2021 году увеличилось более чем на 70%. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА."В Беларуси остается острой проблема хищений денег со счетов. Из 10 тыс. киберпреступлений, совершенных в стране за семь месяцев, на их долю приходится почти 9 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких хищений увеличилось более чем на 70%. Основная причина успеха злоумышлеников - излишняя доверчивость и недостаточная цифровая грамотность потерпевших", - отметили в ведомстве.В главном управлении по противодействию киберпреступности решили в очередной раз напомнить людям о типичных схемах аферистов. "Одна из самых актуальных - звонок якобы от правоохранителей. Неизвестный представляется милиционером, называет фамилию, имя, отчество, звание и должность - данные действующих сотрудников размещены в открытом доступе на официальных сайтах госорганов (а может назвать и вымышленные ФИО). Как правило, под предлогом защиты банковского счета просит предоставить реквизиты доступа к нему. В этой схеме аферист надеется на стрессовую ситуацию, в которой оказывается жертва, и ее секундное замешательство", - рассказали в МВД."В ГУПК МВД на днях обратились два человека, которых пытался обмануть аферист. В обоих случаях он представлялся сотрудником "управления К", называя ФИО несуществующего человека. Далее следовал классический "развод": якобы банковский счет жертвы под угрозой, для блокировки действий злоумышленников необходимо назвать комбинацию цифр на платежной карте. Мошенник остался ни с чем. В первом случае девушка сразу закончила разговор, так как была наслышана о подобных махинациях. Во втором случае директора коммерческой компании спасло только то, что в тот момент у него при себе не оказалось карточки. Но позже, когда он все-таки понял, с кем имел дело, позвонил в милицию и сообщил о попытке "развода", - сказали в ведомстве.Вторая схема, по которой действуют мошенники - это "получение кредита". Аферист звонит, представляется правоохранителем или сотрудником службы безопасности банка и сообщает, что якобы со счета клиента банка кто-то пытается вывести все деньги. Звонящий предлагает совместно поймать преступника: для этого требуется открыть кредитную линию и сообщить реквизиты счета. Если жертва следует алгоритму, то злоумышленник похищает все деньги, оставляя пострадавшего с обязательством погасить полученные кредиты.Злоумышленники также часто пользуются третьей схемой - получением дистанционного доступа к смартфону. Мошенник под видом работника банка сообщает жертве об угрозе, нависшей над ее банковским счетом. Якобы для защиты данных просит абонента установить на своем телефоне программу удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer и др.) и предоставить ему код доступа. Если жертва соглашается, то аферист получает полный контроль над устройством: как правило, он заходит в приложение интернет-банкинга на смартфоне владельца и переводит деньги на свой счет.Специалисты ГУПК КМ МВД в очередной раз напоминают: мошенники могут быть очень убедительными. "Они могут видоизменять схемы. Однако для того, чтобы не стать жертвой преступления, достаточно всего лишь следовать простым правилам цифровой безопасности. Никогда и ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону незнакомцам персональные данные, коды из СМС: работники банков или правоохранительных органов владеют всей необходимой информацией, им не надо ничего у вас узнавать. Ни в коем случае не предоставляйте доступ к устройству посторонним, не устанавливайте по их просьбам программы и не сообщайте коды доступа, сессионные ключи, пароли из СМС. Заблокировать ваш карт-счет работники банка могут и без вашего участия, поэтому все подобные звонки - очевидное мошенничество. Если у вас возникли сомнения в отношении происходящего, незамедлительно обратитесь в банк и сообщите о звонке. Кроме того, обезопасьте свой основной банковский счет: для онлайн-платежей откройте в том же банке второй, который сможете пополнять при необходимости. И если даже он будет скомпрометирован, основной останется в безопасности. Не передавайте в руки незнакомым людям свой телефон: нередки случаи, когда под предлогом позвонить родственнику мошенники просят воспользоваться вашим телефоном и моментально открывают микрокредит на ваше имя, переводя деньги на свой счет", - добавили в МВД.-0-