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15 ноября 2019, 12:02

Число хищений с помощью компьютерной техники в Гомельской области возросло втрое

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области отмечается рост преступлений, связанных с хищением денег с использованием компьютерной техники. За январь-октябрь текущего года зарегистрировано 930 преступлений против 305 за аналогичный период 2018-го, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Чаще всего такие преступления регистрировались в Гомеле (491), в Мозырском (68), Светлогорском (64), Жлобинском (60) и Речицком (52) районах.

Преступники действовали по схожим схемам. "Значительная часть уголовных дел возбуждена по фактам незаконного получения кредита у оператора сотовой связи. Злоумышленники под различными предлогами просили граждан ненадолго воспользоваться их мобильными телефонами, устанавливали там программное приложение и получали "мобильные" кредиты до Br100. Затем быстро переводили деньги на свой расчетный счет, электронный кошелек или другой абонентский номер", - рассказала официальный представитель.

В ближайшее время в суде Гомельского района начнется рассмотрение многоэпизодного уголовного дела в отношении группы лиц, которые обманули таким способом 27 человек.

"Чтобы искоренить подобные преступления, УСК по Гомельской области обратилось к уполномоченному по защите прав потребителей в главное управление торговли и услуг облисполкома с предложением совместной разработки мер по защите прав потребителей на безопасность услуги, предоставляемой сотовым оператором", - рассказала Мария Кривоногова.

Серия преступлений, связанных с незаконным получением у граждан реквизитов банковских платежных карт и списанием с них денег, произошла в октябре-ноябре в Гомеле. Злоумышленники звонили потерпевшим на мобильный телефон, представлялись работниками какого-либо банка и под вымышленными предлогами выспрашивали реквизиты платежных карт и паспортные данные. После такого общения доверчивые гомельчане лишались своих сбережений.

"Преступления совершались как в будние, так и выходные дни. Некоторые из них в вечернее время, когда потерпевшие возвращались после работы домой и в спешке принимали необдуманные решения", - уточнили в УСК.

За длительные ноябрьские выходные Гомельский городской отдел СК возбудил ряд уголовных дел в отношении неустановленных лиц, которые обманом похитили деньги нескольких гомельчанок пенсионного и предпенсионного возраста.

Так, вечером 7 ноября 56-летней горожанке на мобильный телефон позвонил незнакомый мужчина с вымышленной фамилией и представился работником банка. Он обратился к женщине по ее полному имени. Лжебанкир поинтересовался, теряла ли она свою банковскую карточку или передавала ее другим лицам. "Получив отрицательный ответ, он сообщил, что некто пытается осуществить несанкционированный доступ к ее карт-счету и похитить деньги. Незнакомец убедил женщину безотлагательно принять меры для предотвращения этого. Он попросил сообщить ему номер банковской карты и идентификационный номер в паспорте. Получив сведения, лжебанкир передал трубку "представителю финансового отдела банка", - сказала Мария Кривоногова. После этого женщина продолжила разговор с неизвестной девушкой. Псевдоработница банка посоветовала временно перевести деньги на расчетном счете женщины на другой резервный счет. Для этого попросила сообщить код, который пришел в СМС-сообщении на мобильный телефон потерпевшей. В итоге со счета женщины в три этапа было безвозвратно снято более Br3,8 тыс. Позднее она обнаружила, что ее пароль для входа в личный кабинет на инфоресурсе банка изменен. После выходных женщина обратилась в банк для выяснения обстоятельств совершенных операций. Там узнала, что стала жертвой преступления.

СК еще раз призывает граждан не передавать свое имущество (телефоны, планшеты, банковские карточки) посторонним, не соглашаться на участие в сомнительных операциях по движению сбережений, не размещать в открытом доступе свои конфиденциальные данные. Также важно рассказать о новых способах противоправных действий пожилым родственникам и детям.-0-

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