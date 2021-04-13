Число киберпреступлений в Гродненской области в I квартале увеличилось в 2,5 раза

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области растет число киберпреступлений: в I квартале 2021 года их количество увеличилось в 2,5 раза, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Преступления в сфере информационной безопасности остаются одними из наиболее частых в регионе. "Каждое четвертое противоправное деяние относится к категории киберпреступлений. Всего за первый квартал их зарегистрировано свыше 600, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в милиции.

Правоохранители системно работают над раскрытием подобных дел. Но лучшим способом противодействия таким злодеяниям, отмечают в милиции, остается профилактика. Во многом именно от людей зависит, ждет ли успех мошенника. Самое главное, никому и никогда нельзя сообщать номер своей банковской пластиковой карты и СVV-код с обратной ее стороны.-0-