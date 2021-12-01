1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дачных воров задержали в Мозырском районе, сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей Мозырского РОВД.

В ноябре большинство дачных кооперативов становятся практически безлюдными. Этим и воспользовались злоумышленники. Так, 12 ноября 28-летний ранее судимый мужчина вместе с 16-летним знакомым в деревне Гурины сорвали навесной замок в хозпостройке, а затем проникли и в дачный дом. Похитили электроплиткорез, бензопилу, перфоратор, велосипед.

Эти же двое 18 ноября в садовом товариществе "Витамин", что находится недалеко от Мозыря, проникли в три дачных дома. Вынесли продукты питания, рыболовные снасти. В четвертом домике их испугал мужчина, который вышел на улицу и включил свет. Ворам ничего не оставалось, как убежать.

Спустя пару дней старший из криминального дуэта пригласил на дело другого 17-летнего несовершеннолетнего. В д. Бибики они сорвали замок на дверях дачного дома и вынесли музыкальный центр, электроинструменты.

Сыщики Мозырского РОВД установили злоумышленников, их задержали. Все трое - жители Мозырского района. Похищенное частично изъято.

Ранее судимого мужчину поместили в ИВС. Несовершеннолетних отпустили домой под подписку о невыезде. Возбуждены уголовные дела по факту краж. Правоохранители проверяют криминальное трио на причастность к аналогичным преступлениям.-0-