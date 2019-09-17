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17 сентября 2019, 13:53

Дело о поджоге офиса в Минске: фигурант пронес пластиковую канистру с бензином в метро

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о поджоге офиса в Минске. Следователи выяснили, что фигурант купил бензин на АЗС, залил его в пластиковую канистру и смог пройти с ней в метро. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что обвиняемый для поджога использовал пластиковую канистру с бензином, которую он приобрел на одной из автозаправочных станций Первомайского района столицы. "Вместе с тем топливо отпущено оператором АЗС в пластиковую тару, не предназначенную для хранения и транспортировки горючих материалов этого вида. После чего он с канистрой был допущен к поездке в метрополитене", - отметила Екатерина Гарлинская.

"В адрес компании-владельца автозаправочной станции и Минского метрополитена внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам их рассмотрения оператор АЗС привлечен к дисциплинарной ответственности, к инспектору службы безопасности метрополитена применены меры материального воздействия, со вторым инспектором прекращены трудовые отношения", - добавила официальный представитель.

Как сообщалось, 1 июля около 13.20 мужчина пришел в один из офисов, расположенных во Фрунзенском районе столицы, поджег входную дверь и скрылся. Через несколько часов его задержали сотрудники милиции. Неработающий, ранее неоднократно судимый, 30-летний мужчина был пьян. Освидетельствование показало, что в его крови 1,11 промилле. Огнем было повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее организации, которая располагается в этом офисе. Причиненный ущерб, в том числе одной из посетительниц, превысил Br4,9 тыс.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) УК. С момента задержания к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросе обвиняемый пояснил, что у него был конфликт с директором организации, на почве которого он и решил поджечь входную дверь. Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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