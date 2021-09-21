Дело о покушении на дачу взятки участковым инспекторам направлено в суд

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело по обвинению 44-летней женщины в покушении на дачу взятки участковым инспекторам ОВД, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Согласно материалам дела, два участковых инспектора милиции 13 июня 2021 года доставили нетрезвую женщину в Любанский РОВД в связи с поступившим сообщением о причинении ею телесных повреждений своему супругу.

В ходе разбирательства по делу об административном правонарушении она, желая избежать наложения взыскания, предложила сотрудникам ОВД в качестве взятки $20. Однако сотрудники органов внутренних дел отказались взять деньги.

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину в полном объеме и раскаялась.

При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил ранее примененную к обвиняемой меру пресечения прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В прокуратуре напомнили, что за дачу взятки, в том числе и за покушение на совершение этого преступления, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы со штрафом.-0-