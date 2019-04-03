Дело о покушении на убийство с помощью самодельной взрывчатки в Добрушском районе передано в суд

3 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в региональный суд уголовное дело в отношении жителя агрогородка Носовичи Добрушского района. Мужчине инкриминированы покушение на убийство и умышленное повреждение имущества общеопасным способом, а также незаконные изготовление, хранение и ношение взрывного устройства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры Беларуси.

Установлено, что обвиняемый хранил дома приобретенные взрывчатое вещество, два патрона и стеклянную емкость с бездымным порохом. В сентябре прошлого года нетрезвый мужчина собрал самодельное взрывное устройство. Полагая, что его соседка дома, разместил механизм на ее подоконнике. Спрятавшись за угол дома, он привел его в действие.

"Обвиняемый не довел до конца преступный умысел в части убийства женщины. Повреждено имущество на Br900", - сообщили в прокуратуре. По заключению психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым - понимал значение своих действий и мог ими руководить.

"Изучение уголовного дела в прокуратуре Гомельской области показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Действия обвиняемого по ч.2, 3 ст.295, ч.1 ст.14 и п.5 ч.2 ст.139, ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Беларуси квалифицированы верно", - отметили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Меру пресечения в виде заключения мужчины под стражу прокурор оставил без изменения.

Уголовное дело находилось в производстве Добрушского районного отдела Следственного комитета Беларуси.-0-