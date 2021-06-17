Дело о взрыве в печи на филиале ММЗ в Столбцах направлено в суд

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Столбцовского района уголовное дело в отношении 38-летнего и 36-летнего мужчин, которые обвиняются в злостном хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Заливщик металла и плавильщик металла и сплава, работники филиала ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" в Столбцах, 28 января 2021 года в присутствии других рабочих положили в загрузочную тележку в цеху производства высокопрочного чугунного литья снежную массу, а затем сбросили ее внутрь индукционной плавильной печи с находившимся в ней расплавленным металлом. В прокуратуре отметили, что мужчины заранее сознавали, что они создают реальную угрозу уничтожения дорогостоящего технологического оборудования.

В результате произошел взрыв водяного пара, сопровождавшийся хлопком и разбрызгиванием расплавленного чугуна, появилось интенсивное искрообразование с последующим задымлением помещения. "Это повлекло за собой дестабилизацию нормальной работы предприятия. Привело к вынужденной остановке работы печи и технологического процесса по плавлению металла, внутрисменным простоям рабочих филиала, а также повреждению защитного слоя печи", - добавили в прокуратуре.

Общая сумма причиненного предприятию ущерба превысила Br600.

После изучения материалов дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления,согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.339 УК.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-