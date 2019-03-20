Десять уголовных дел возбуждено с начала года за попытки дать взятку инспекторам ГАИ

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять водителей с начала года пытались дать взятку инспекторам ГАИ, возбуждены уголовные дела, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.

В Кормянском районе вечером 16 марта нетрезвый местный житель хотел дать инспектору $200, чтобы избежать административной ответственности за нетрезвое вождение. Фигурант задержан. Как отметили в управлении ГАИ МВД, этот случай далеко не первый. "Таким неблаговидным образом нарушители стремились решить самые разнообразные вопросы - от сдачи экзамена по ПДД до непривлечения за превышение скорости. Однако больше всего примеров, когда подкупить сотрудников ГАИ пытались именно нетрезвые водители", - обратили внимание в управлении Госавтоинспекции.

Так, 3 марта в Осиповичском районе Могилевской области сотрудники ГАИ остановили 33-летнего мотоциклиста. У него отсутствовал мотошлем, техосмотр, договор обязательного страхования. Мужчина был нетрезв. "Он попытался дать инспектору ДПС в качестве взятки Br50. Сотрудник неоднократно предупреждал нарушителя об уголовной ответственности, но тот настаивал на своем. В результате его задержали по подозрению в совершении преступления - дачи взятки", - привели еще один пример в ГАИ.

В конце февраля возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Мостовского района Гродненской области. Он ехал на мотоблоке. "Его остановил наряд ДПС за управление с признаками алкогольного опьянения. Водитель чистосердечно признался, что выпивал со знакомым, а за то, чтобы его "как-будто не заметили", попытался дать деньги, - рассказали в Госавтоинспекции. - Также 24 февраля в Могилеве была пресечена еще одна попытка дать взятку инспектору ГАИ. Поздно вечером недалеко от города дорожные милиционеры остановили "Опель". Шофер оказался нетрезвым - 1,6 промилле. У него отсутствовали техосмотр, страховка, водительское удостоверение. Он тоже пытался откупиться. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело".

В УГАИ МВД подчеркивают, что привлечение взяткодателя к ответственности - принципиальная позиция и устойчивое правило. За дачу взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность по статье 431 УК. Наказание - от внушительных штрафов до лишения свободы на срок до 5 лет. При даче взятки повторно либо в крупном размере ответственность возрастает.-0-