Детская шалость едва не привела к серьезному пожару в Сморгонском районе

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе из-за детской шалости загорелась хозяйственная постройка. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения в деревне Залесье поступило около 17.00 6 апреля. Местный житель заметил дым и языки пламени, выходящие из-под конька хозпостройки на соседском подворье. Мужчина вызвал спасателей и поспешил на помощь.

Сельчане сами справились с возгоранием. Прибывшие спасатели убедились, что угрозы распространения огня нет. В результате пожара повреждена кровля строения.

"Как рассказали сами хозяева, их дети-школьники 2007 и 2008 годов рождения играли на участке. Мальчишки забрались на чердак постройки, где жгли газету, а спички бросали в угол. В какой-то момент загорелся утеплитель на полу. Ребята попытались самостоятельно потушить возгорание, но не смогли справиться. Испугавшись, они выбрались на улицу и, ничего не сказав родителям, убежали", - рассказали в областном управлении МЧС.

В Гродненской области с начала года детская шалость с огнем стала причиной пяти пожаров. Количество таких происшествий, отмечают спасатели, как правило, увеличивается во время каникул. Чтобы уберечь ребенка от беды, важно объяснить ему последствия игр с огнем.

"Научите действиям в случае пожара, расскажите, как правильно вызвать экстренные службы. Помните, лучший способ научить подрастающее поколение правилам безопасного поведения - собственный пример", - призывают спасатели.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС