Девять человек эвакуировали из-за пожара в минской многоэтажке

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18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек спасен и девять эвакуированы из-за пожара в минской многоэтажке, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в Заводском районе по ул.Нестерова,53, корп.1, поступило в центр оперативного управления 17 ноября в 22.23. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.
Работники МЧС спасли сына хозяйки квартиры. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "ожог ступней ног 1-2 степеней (7%), термоингаляционная травма, отравление продуктами горения". Из вышерасположенных квартир эвакуированы 9 человек.
Причина пожара устанавливается.-0-