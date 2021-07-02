Дикие животные спровоцировали 5 ДТП в Гомельской области в этом году

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В январе - июне в Гомельской области произошло пять ДТП с участием диких животных, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

В авариях четыре человека получили травмы различной тяжести, один погиб. При этом ни в одном из ДТП сами животные не выжили, подчеркнули в УГАИ.

Госавтоинспекторы обратили внимание: участниками серьезных дорожно-транспортных происшествий являются лоси, олени, дикие кабаны. Столкновения с ними, как правило, несут очень серьезные последствия и для водителей и пассажиров транспорта, и для животных.

Так, 24 июня в Речицком районе на трассе М10 40-летний водитель мотоцикла совершил наезд на лося и получил травмы, не совместимые с жизнью. На этой же автодороге 1 июля лось внезапно выбежал на проезжую часть и на него наехала "Ауди". Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. С серьезными травмами 22-летнего водителя доставили в реанимацию.

"При ДТП с косулей или лосем вероятность гибели водителя и пассажиров легкового автомобиля или мототранспорта чрезвычайно высока: сохатые могут весить около 500 кг. Влетая в салон при столкновении с авто, они сминают все на своем пути. Именно эти животные считаются наиболее опасными и непредсказуемыми", - обратили внимание в отделении по агитации и пропаганде. Злосчастные встречи с лесными жителями происходят, как правило, ночью, при плохой видимости. Ослепленные светом фар, они начинают метаться и не видят ничего, кроме освещенного участка дороги и горящих фар.

Госавтоинспекция настоятельно просит всех водителей соблюдать правила дорожного движения, обращать особое внимание на дорожные знаки, которые предупреждают о миграции диких животных.

Специалисты дали несколько рекомендаций, которые помогут быстро сориентироваться в непростой ситуации. Так, увидев животное ночью, следует немедленно остановиться, выключить фары и включить аварийную световую сигнализацию, чтобы животное адаптировалось в темноте и благополучно покинуло дорогу. Не нужно пытаться проскочить мимо: животное может броситься по совершенно непредсказуемой траектории и оказаться под колесами или же атаковать автомобиль.

В темное время суток нужно всегда переключаться на дальний свет при движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта. Для усиления светового потока можно использовать передние противотуманки совместно с ближним или дальним светом фар.

"Соблюдая безопасный скоростной режим и проявляя особую осторожность, можно существенно снизить риск ДТП", - заключили в УГАИ.-0-