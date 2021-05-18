Директор гомельской фирмы не перечислил в бюджет удержанный с работников подоходный налог

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении директора фирмы из Гомельского района, который не перечислил в бюджет удержанный с работников подоходный налог. Подробности по этому факту опубликованы в Telegram-канале КГК, сообщает БЕЛТА.

Директор общества с ограниченной ответственностью в 2016-2019 годах "тормозил" перечисление в бюджет более Br108 тыс. подоходного налога, удержанного с зарплаты работников. Факты злоупотребления служебными полномочиями выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

"Директор давал незаконные указания главному бухгалтеру не перечислять в бюджет подоходный налог, удержанный с заработной платы работников. И это притом, что коммерческое деревообрабатывающее предприятие вполне могло выполнить первоочередные налоговые обязательства - за этот период на его расчетные счета поступило от контрагентов более Br4 млн. Однако деньги были направлены не на погашение налогового обязательства, подлежащего исполнению в первоочередном порядке, а на другие расходы", - рассказали подробности в КГК.

За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба государству в особо крупном размере, в отношении директора частного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 УК.-0-