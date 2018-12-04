Директор хозяйства в Ивановском районе подозревается в хищении автошин

4 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области прокуратура и Комитет государственного контроля выявили ряд нарушений во время мониторинга завершения уборочной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.

"По состоянию на третью декаду ноября все сельскохозяйственные культуры на территории области убраны. Вместе с тем отдельные хозяйства с уборкой медлили. Установлены также факты некачественного сбора урожая. Не единичны нарушения технологических регламентов при заготовке кормов: сенажно-силосные траншеи не были подготовлены должным образом, корма закладывались с превышением сроков и без использования консервантов", - отметили в прокуратуре.

В частности, в хозяйстве Барановичского района на площади 9,5 га из-за несоблюдения технологического процесса погибли посевы лука. При этом в сельхозорганизации данный факт своевременно не оформили и потеряли компенсацию за неполученный урожай. Ответственные работники к тому же не организовали перепахивание и сев других культур на этом участке. В одном из ОАО Каменецкого района после уборки сахарной свеклы на поле площадью 52 га часть корнеплодов осталась в земле и на ее поверхности. Аналогичные случаи зафиксированы в Малоритском районе. По требованию районных прокуроров предприятия собрали свеклу.

Кроме того, вскрыт ряд преступлений. Так, Ивановский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении руководителя сельскохозорганизации по ч.1 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса. Должностное лицо подозревают в хищении автомобильных шин в период уборочной.

По результатам проверок хода завершения уборочной кампании прокуроры внесли 15 актов надзора, в которых потребовали привлечь к ответственности более 14 человек.-0-