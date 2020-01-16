Директор магазина в Барановичах обманом завладел деньгами покупателей

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах директор магазина под предлогом поставки строительных материалов завладел деньгами покупателей, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский ГОВД с заявлениями обратились несколько местных жителей. Они оформили покупку в строймагазине, заплатили деньги за товары, однако не получили их. Правоохранители установили, что в подобной ситуации оказались и другие покупатели этого торгового объекта: жители Ляховичского района и Минска.

"Директор магазина, житель Барановичей, 1981 года рождения, под предлогом поставки стройматериалов с начала марта до конца ноября 2019 года завладел деньгами покупателей на сумму около Br9,5 тыс. В настоящее время задолженность перед несколькими пострадавшими погашена путем возврата денег или выполнения заказа по договору", - рассказали в УВД.

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.-0-