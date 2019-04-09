Директор минского магазина присвоила более Br26 тыс. зарплаты фиктивного работника

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор минского магазина, 45-летняя минчанка, фиктивно трудоустроила своего знакомого и присвоила более Br26 тыс. его зарплаты, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Мужчина возложенные на него трудовые обязанности не выполнял, этим по указанию руководителя магазина занимались иные сотрудники. Деньги фиктивного работника женщина похищала и тратила по своему усмотрению", - рассказали в ГУВД. Магазин принадлежит одному из крупных предприятий пищевой промышленности.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере).-0-