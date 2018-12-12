Директор минской фирмы похитила деньги у 90-летней пенсионерки

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка под видом специалиста по газу похитила деньги у 90-летней пенсионерки, возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Пенсионерка в декабре обратилась в милицию и сообщила о краже Br125. Следственно-оперативная группа осмотрела квартиру женщины. Были обнаружены отпечатки пальцев. "У правоохранителей имелись версии насчет подозреваемой, а изъятые и проверенные экспертами следы только их подтвердили, - отметили в ГУВД. - Сотрудники столичного уголовного розыска по подозрению в краже задержали 28-летнюю минчанку - директора одного из ЧТУП Минска. Под предлогом продажи прибора для отслеживания утечки газа она проникла в квартиру пенсионерки и похитила у нее кошелек, а также получила деньги за проданный прибор".

В отношении минчанки Заводским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело.-0-