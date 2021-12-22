Директор могилевского центра по конному спорту скрывал несчастные случаи и превышал полномочия

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд Могилевского района уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, которому инкриминированы злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба государственному учреждению в крупном размере, а также совершение иных хищений денежных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалам дела, директор специализированного учебно-спортивного учреждения "Могилевский областной центр олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью" с января 2015 года по декабрь 2020 года, стремясь получить премиальные выплаты к заработной плате и скрыть недостатки и упущения в своей работе, избежать привлечения к ответственности, не принял мер к установлению и устранению причин несчастных случаев, произошедших с подчиненными работниками, а также несовершеннолетними учащимися, - рассказали в прокуратуре. - В частности, на основании представленных в управление спорта и туризма Могилевского облисполкома ходатайств о премировании, в которых сообщались недостоверные сведения об отсутствии в учреждении фактов травматизма, обвиняемому необоснованно начисляли премию".

Общая сумма незаконных выплат превысила Br8 тыс.

Он же, используя свои служебные полномочия, оформлял подложные документы о служебных командировках за пределы страны, тем самым совершил ряд хищений денежных средств совместно со старшим тренером-преподавателем и водителем учреждения в 2015-2017 годах. "Общая сумма незаконно полученных денег на командировочные расходы составила более Br3 тыс.", - подчеркнули в службе информации.

Причиненный противоправными действиями ущерб возмещен в полном объеме.

При изучении материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса.

"Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Могилевской области. На имущество обвиняемого наложен арест в сумме свыше Br75 тыс. Избранную в отношении мужчины меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу", - отметили в прокуратуре.-0-