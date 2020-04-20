Директор сельхозпредприятия в Витебском районе осужден за махинации с имуществом

20 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Руководитель сельхозпредприятия в Витебском районе пытался выкупить колхозный дом по заниженной в пять раз цене, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Занимая должность директора, мужчина 1980 года рождения в 2016-2017 годах пытался купить принадлежащий предприятию дом стоимостью Br55,4 тыс. по цене, заниженной различными способами до Br9 тыс. Свой преступный умысел он не смог довести до конца из-за юридических нюансов.

Сотрудники ОБЭП Витебского РОВД выявили и другие махинации руководителя. В 2017 году он подписал заведомо ложный акт сдачи-приемки монтажных работ по установке на молочно-товарной ферме дорогостоящего водонагревательного котла. В дальнейшем оборудование было размещено в доме его родственников. Были выявлены и другие, более мелкие, хищения. Общая же сумма ущерба составляет более Br5 тыс.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями суд Витебского района приговорил злоумышленника к лишению свободы на пять лет с отсрочкой исполнения наказания на три года (с учетом возмещения причиненного вреда) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор вступил в законную силу.-0-