Директор столичной фирмы выращивал коноплю на рабочем месте

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор фирмы выращивал коноплю на рабочем месте - возбуждено уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

На 30-летнего жителя столицы вышел наркоконтроль УВД Минской области. Мужчину задержали по подозрению в изготовлении и хранении запрещенного зелья. Минчанин руководит коммерческой организацией в сфере здоровья и красоты.

В подвале арендуемого офиса он создал лабораторию по выращиванию конопли. Помещение оборудовал специальными лампами, вентиляторами, воздушными фильтрами, осушителями воздуха, гидропонной системой и измерительными приборами. Для лучшей урожайности использовались удобрения.

Весь процесс был автоматизирован и давал результат: на месте обнаружено несколько кустов наркорастения, упаковки с их семенами, а также около 0,5 кг готовой марихуаны.

Следователи дали правовую оценку действиям коммерсанта и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас фигурант проверяется на причастность к незаконному посеву и выращиванию наркосодержащих растений.-0-