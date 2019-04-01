Должностных лиц хозяйства в Рогачевском районе привлекут к ответственности за хищения

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять уголовных дел возбуждено в Гомельской области в отношении должностных лиц сельхозпредприятия в Рогачевском районе за хищения и факты бесхозяйственности, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Проверки проводили работники финансовой милиции и Комитета госконтроля Гомельской области. Как выяснилось, главный инженер, сын руководителя хозяйства, неоднократно похищал дизельное топливо и запчасти, приобретенные за счет средств бюджета по госпрограмме "Развитие аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы".

Мужчина занимал эту должность всего около шести месяцев. Кроме того, вместе с заведующей молочно-товарной фермой он похитил четыре коровы и реализовал их за наличный расчет, а полученные деньги использовал в личных целях. Причиненный предприятию ущерб превысил Br8 тыс.

Также руководители предприятия скрыли падеж 77 голов КРС на молочно-товарной ферме, оформив фиктивные документы о реализации мяса якобы прирезанных животных работникам.

"Таким образом должностные лица пытались скрыть бесхозяйственность и приукрасить финансовые результаты деятельности предприятия. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями Рогачевским районным отделом Следственного комитета возбуждено пять уголовных дел по ч.1 и ч.2 ст.210 УК", - отметили в КГК.-0-