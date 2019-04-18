Друзья из Городокского района угнали и повредили две машины

18 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Два 17-летних друга из Городокского района за вечер угнали и повредили две машины, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Пользуясь тем, что отец одного из приятелей был занят домашними делами на приусадебном участке, его несовершеннолетний сын взял ключи от семейного авто и отправился с другом колесить по окрестностям. Не справившись с управлением, молодые люди врезались в придорожный знак. У отцовского "Ауди" серьезно пострадала одна из дверей, и находчивый парень начал искать пути выхода из сложившейся ситуации. На глаза попался точно такой же автомобиль. Сначала молодые люди приняли решение снять с него необходимую деталь, а после и вовсе решили угнать легковушку. Ключ от отцовского авто подошел и к этой иномарке. Парни вновь принялись накручивать километры по Городокскому району уже на другой машине, но в какой-то момент у нее отвалилось колесо. Вторую машину они бросили на месте поломки и вернулись в родную деревню на отцовском разбитом авто.

В отношении двух 17-летних жителей Городокского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 УК (угон транспортного средства). На бесправного водителя составлено несколько протоколов.-0-