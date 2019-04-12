В Новополоцке пьяная девушка на угнанном авто повредила семь машин

12 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке девушка в алкогольном опьянении угнала авто знакомого и повредила семь машин, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Ночью 11 апреля сотрудники Госавтоинспекции Новополоцка задержали легковой автомобиль, за рулем которого находилась 19-летняя местная жительница. Выяснилось, что машина принадлежит ее знакомому. Накануне вечером они вместе распивали спиртное, мужчина уснул, а его подруга решила покататься по Новополоцку. Отсутствие элементарных навыков вождения и 2,5 промилле алкоголя в организме привели к тому, что во время своей короткой поездки девушка поцарапала семь автомобилей. После чего и была задержана экипажем ГАИ. Правоохранители сообщили о случившемся владельцу машины, который даже не знал о пропаже авто.

Помимо штрафов по линии ГАИ в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства).-0-