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06 октября 2019, 11:22

ДТП под Столбцами: четверо в больнице, один скончался

Фото МВД
Фото МВД

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате ДТП, произошедшего 5 октября около 19.00 в Столбцовском районе, госпитализированы четыре человека, один пассажир скончался. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В больницу с различными телесными повреждениями госпитализированы 26-летний водитель Peugeot, житель Кореличского района, его 21-летний пассажир из Столбцовского района, две пассажирки Jeep, жительницы Москвы 70 и 73 лет. Ночью в реанимации скончался 24-летний пассажир Peugeot, житель Столинского района.

Столбцовским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения).

Авария произошла на 283-м км автодороги М1. Водитель Peugeot не учел плохие погодные условия и, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения. Там зацепил большегруз, за рулем которого был гражданин Польши, а затем врезался в Jeep под управлением водителя-россиянина.-0-

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