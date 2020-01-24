ДТП с погибшей школьницей в Полоцке: водителю дали 7 лет колонии

24 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и Полоцка рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, который пьяным сбил двух девочек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Трагедия произошла вечером 21 сентября прошлого года. Водитель Alfa Romeo при приближении к перекрестку решил обогнать ехавший перед ним автомобиль с включенным указателем левого поворота. При этом мужчина выехал на левую по ходу движения обочину и сбил находившихся там двух 14-летних девочек. Одна из них позднее скончалась в больнице. На момент происшествия парень был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения (1,19 промилле).

По данным следствия, машина, на которой ехал 26-летний парень, была неисправна. В авто была разгерметизирована рабочая тормозная система, о чем водитель знал. По результатам экспертных исследований, автомобиль непосредственно перед ДТП ехал со скоростью не менее 100 км/ч.

Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. В течение пяти лет мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С обвиняемого в счет возмещения морального вреда в пользу четырех потерпевших взыскано Br130 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-