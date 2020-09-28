ДТП с тремя погибшими в Копыльском районе: возбуждено уголовное дело

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Копыльском районе, где погибли три человека и двое пострадали. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 27 сентября 34-летний мужчина на автомобиле Mitsubishi Lancer ехал по дороге Р43 граница РФ-Кричев- Бобруйск-Ивацевичи. По предварительным данным, вблизи деревни Киевичи Копыльского района он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель столкнулся с Audi А6, за рулем которого был 39-летний житель Клецкого района.

В результате ДТП оба водителя, а также 61-летний пассажир Audi скончались на месте происшествия. В больницу доставлены 21-летний пассажир Audi и 21-летняя пассажир Mitsubishi.

Следователи совместно с сотрудниками ГКСЭ осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, изъяли необходимые объекты для исследования. Предварительно установлено, что в автомобиле Mitsubishi правое переднее колесо отличалось по размеру, рисунку и типу протектора от остальных, что могло стать причиной потери курсовой устойчивости. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

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