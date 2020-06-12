ДТП в Минском районе: три человека погибли, возбуждено уголовное дело

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг, 11 июня, около 20:00 на 28-м км автодороги Р58 Минск-Мядель столкнулись автомобили Mercedes и Toyota. В результате происшествия погибли три человека, которые находились в салоне Toyota. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия. Фиксируется следовая картина и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса.-0-