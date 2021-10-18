ДТП в Могилеве: пострадали четыре человека, в том числе трое детей

18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 октября в 13.00 на ул.Якубовского. 31-летняя жительница Барани Витебской области двигалась на автомобиле Peugeot в средней полосе. Совершая разворот, она столкнулась с автомобилем Volkswagen Transporter, который двигался в левой полосе.

В результате ДТП пассажиры Volkswagen девочка 6 лет, мальчики 9 и 13 лет, а также водитель Peugeot с травмами госпитализированы.-0-

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома