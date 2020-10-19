19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля горели в Гомельской области в течение суток, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о первом пожаре авто поступила спасателям 18 октября в 05.46. Горел легковой Ford 1993 года выпуска по проспекту Речицкому в Гомеле.
В управлении уточнили, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - конструктивный недостаток электрооборудования.
Поздним вечером того же дня поступило сообщение о пожаре кирпичного гаража и находившегося в нем легкового авто на мехдворе агрогородка Широкое Буда-Кошелевского района.
Огнем уничтожен автомобиль 2012 года выпуска, повреждено 20 кв. м кровли гаража.
По данным УМЧС, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемые версии - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
В обоих случаях проводится проверка.-0-