Два автомобиля столкнулись на встречной в Вилейском районе, один из водителей погиб

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе столкнулись "Ситроен" и "Шкода", один из водителей погиб. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло вечером вблизи агрогородка Илья Вилейского района. Неработающий житель агрогородка Людвиново, управляя автомашиной "Ситроен", выехал на полосу встречного движения и столкнулся со "Шкодой". В результате ДТП погиб водитель "Шкоды", житель деревни Абрамы Мядельского района 1971 года рождения.-0-