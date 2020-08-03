Два бесправника столкнулись в Ивановском районе

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два молодых бесправника столкнулись в Ивановском районе - один оказался в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 31 июля около 18.00 в агрогородке Мотоль. По предварительной информации, 17-летний водитель мотоцикла "Иж Юпитер-3" двигался по ул. Юбилейной. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем BMW под управлением 19-летнего местного жителя.

Мотоциклиста с травмами госпитализировали. Проводится проверка. Установлено, что оба водителя не имели прав на управление транспортными средствами. В соответствии со ст.18.19 КоАП это правонарушение влечет наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года, наказываются штрафом в размере от 20 до 50 базовых величин или административным арестом до 15 суток.