Два бобруйчанина стали жертвами интернет-мошенников и лишились около Br8 тыс.

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два жителя Бобруйска стали жертвами интернет-мошенничества, лишившись в итоге около Br8 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома обратились два местных жителя, у которых через интернет были похищены денежные средства. Один из обманутых лишился почти Br3 тыс.: доверившись неизвестному лицу, позвонившему ему в Viber и представившемуся сотрудником банка, пенсионер оформил онлайн-кредит в банке. После перевода денежных средств больше с пострадавшим на связь никто не вышел. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в милицию.

Другой потерпевший предоставил реквизиты банковской карты на фишинговый сайт. Впоследствии неизвестный похитил с его счета Br5 тыс.

Следственным комитетом дана правовая оценка действиям мошенников, возбуждены уголовные дела.-0-