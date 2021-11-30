Два брата предстанут перед судом за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два брата из Гродненского района с интервалом в полгода стали фигурантами дел за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Старший из братьев, 30-летний мужчина, стал фигурантом дела об изнасиловании несовершеннолетней. В отношении его 19-летнего брата возбуждено уголовное дело за половую связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

"Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних представляют собой одну из наиболее опасных форм антисоциального поведения. Призываем прежде всего родителей делать все для правильного воспитания детей, в том числе контролировать их времяпрепровождение и круг общения", - подчеркнули в милиции.-0-