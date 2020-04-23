23 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли на пожаре в Чаусах сегодня ночью, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в бане в частном домовладении поступила в 0.55. К прибытию спасателей деревянная постройка горела открытым пламенем, кровля и перекрытия частично обрушились. По словам соседей, внутри могли находиться люди.

В бане, с тех пор как в 2014 году сгорел его дом, жил пенсионер 1964 года рождения вместе с сожительницей. Их обгоревшие тела спасатели обнаружили на полу в помещении. Поиск погибших затрудняли обрушившиеся конструкции, высокая температура и плотный дым.

Причина пожара устанавливается.-0-