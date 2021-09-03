Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожарах в Брестской области 2 сентября, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Первый тревожный звонок поступил в службу спасения около 17.46. Горела четырехкомнатная квартира двухэтажного панельного жилого дома в аг.Бродница Ивановского района. В результате погиб мужчина 1962 года рождения. В квартире уничтожена кровать, поврежден пол на площади 5 кв.м, закопчены стены и потолки. Еще одно сообщение о пожаре поступило в 23.55. На этот раз горел дом в аг.Радостово Дрогичинского района. Погиб сын хозяйки дома - мужчина 1985 года рождения, травмирован ее муж 1963 года рождения. В доме уничтожены кровля, перекрытие, имущество и повреждены стены. В обоих случаях устанавливаются причины пожара.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!